İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri

2 SAAT BOYUNCA ETRAFTA BÖCEKLER UÇUŞTU

Yaklaşık iki saat boyunca böceklerin evinin önünde olduğunu söyleyen Atalar, "Bugün öğlen saatlerinde bir ses duyarak evimin balkonuna çıktım ve bir anda binlerce böceğin uçuştuğunu gördüm. Hayatımda ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaşıyorum. O anları kayda aldım ve sosyal medyada paylaştım. Herkes çok şaşırdı. Ben de gözlerime inanamadım. Böcekler yüksekte uçuyordu.