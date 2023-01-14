İzmir'de korkunç olay! Saplantılı aşık genç kadına dehşeti yaşattı: Tecavüz edip, 5 yaşındaki çocuğuyla tehdit etti!

İzmir Bayraklı'da ikamet eden D.T. 2015 yılında bir evlilik yaptı. 7 ay süren bu evliliğinden bir çocuğu oldu. Eşiyle anlaşmalı olarak boşandıktan sonra kendisine yeni bir hayat kurdu. İddiaya göre 2020 yılında bir başkasıyla daha hayatını birleştirme kararı aldı.