İzmir'de korkunç olay! Saplantılı aşık genç kadına dehşeti yaşattı: Tecavüz edip, 5 yaşındaki çocuğuyla tehdit etti!
İzmir'de yaşayan 28 yaşındaki 1 çocuk annesi kadın, saplantılı bir kişi tarafından dehşeti yaşadı. Taşınmak üzere olduğu eve gelen saplantılı aşık, genç kadına tecavüz etti. Eve gelen elektrik ustası dehşet dolu manzarayla karşılaştı. İşte her satırı korkunç haberin detayları...
İzmir Bayraklı'da ikamet eden D.T. 2015 yılında bir evlilik yaptı. 7 ay süren bu evliliğinden bir çocuğu oldu. Eşiyle anlaşmalı olarak boşandıktan sonra kendisine yeni bir hayat kurdu. İddiaya göre 2020 yılında bir başkasıyla daha hayatını birleştirme kararı aldı.
Ancak 2. evliliğinin henüz 20. gününde kıskançlık yüzünden şiddet gördü, darp edildi. Evden ayrılıp boşanma kararı aldı. 1 yıl süren boşanma davası bitince bu kez peşine 2. evliliğinin bitmesine de sebep olan eski eşinin arkadaşı saplantılı aşığı takıldı.
"NE YAPTIMSA PEŞİMİ BIRAKMADI"
İddiaya göre saplantılı aşık D.T.'ye adeta hayatı zehir etti. Telefon numarasını alıp günlerce taciz etti, sosyal medya hesaplarından hatta evinin yakınlarına gelip takip etti. Defalarca şikayetçi oldum diyen D.T; "Ne yaptımsa peşimi bırakmadı. Kendi gözünde beni inanılmaz bir yere çıkarmış.
Sürekli mahallede iş yerimde karşıma çıkmaya başladı. Çok korkmaya başladım. Belki dedim, ulaşırsa konuşursa peşimi bırakır dedim. Konuşmayı denedim bir süre konuştum. Bu işin olmayacağını söyledim. Ama yine ikna edemedim. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında yine kendisi yüzünden taşınmak üzere olduğum eve geldi" dedi.