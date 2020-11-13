İzmir'de korkunç olay! Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti

İzmir’in Gaziemir ilçesinde 3 yıl önce boşandığı eşinden olan çocuğu ile görüşmek üzere kaldığı otelde biraraya gelen Fatih N. (46), eski eşi Olena N.'nin oğlunu almaya yanında sevgilisiyle gelmesi üzerine tartışma yaşandı. Lobiden çıkarak otelin otoparkına giden ikili arasında çıkan kavgada Fatih N., tabanca ile Hasan Yavuz'u (51) öldürdükten sonra intihar etti.