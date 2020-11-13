İzmir'de korkunç olay! Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti
İZMİR’in Gaziemir ilçesinde 3 yıl önce boşandığı eşinden olan çocuğunu görmeye giden Fatih N. (46), eski eşi Olena N.'nin oğlunu almaya yanında sevgilisiyle gelmesi üzerine çıldırdı. Tabanca ile eski eşinin sevgilisi Hasan Yavuz'u (51) öldürdükten sonra intihar etti.
İzmir’in Gaziemir ilçesinde 3 yıl önce boşandığı eşinden olan çocuğu ile görüşmek üzere kaldığı otelde biraraya gelen Fatih N. (46), eski eşi Olena N.'nin oğlunu almaya yanında sevgilisiyle gelmesi üzerine tartışma yaşandı. Lobiden çıkarak otelin otoparkına giden ikili arasında çıkan kavgada Fatih N., tabanca ile Hasan Yavuz'u (51) öldürdükten sonra intihar etti.
Olay, saat 23.00 sıralarında Fatih Mahallesi Ege Caddesi üzerindeki bir otelin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih N. 2017 yılında boşandığı eşi Olena N.’den (38) olan 13 yaşındaki kızı ile 7 yaşındaki oğlunu görmek için 9 Kasım tarihinde Denizli’den İzmir’e geldi.
Bugün gerçekleşen buluşmada iddiaya göre kızı görüşmek istemeyince Fatih N., oğlu ile hasret giderdi. Olga N. geç saatte oğlunu almak üzere otele, iddiaya göre sevgilisi Hasan Yavuz ile birlikte geldi.
Tartışma üzerine otoparka gittiler
Fatih N.'nin eski eşinin oğlunu almaya sevgilisiyle gelmesi üzerine tartışma yaşandı. Taraflar yüksek sesle birbirlerine hakaret edince, çevredekiler rahatsız oldu. Bunun üzerine Fatih N. ile Hasan Yavuz, konuşmak üzere lobiden çıkarak otelin otoparkına gitti.