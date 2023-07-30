İzmir'de korkunç kaza! Kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada can pazarı yaşandı

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarında bulanan beton bariyerlere çarparken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç sürücüsü Mustafa Bayram’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilin yanında bulunan ve çarpmanın etkisiyle kazada hafif yaralanan Onur H. (35) ile durumu ağır olan Ferhat E. (40) ambulansa alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Fatih D. ise kazayı yara almadan atlattı.