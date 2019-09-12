İzmir'de konser veren Melek Mosso tarzı ve izleyenleri büyüledi

Müziğe ilgisi 9 yaşında bağlama çalarak başlayan Melek Mosso İzmirli müzikseverler ile buluştu. Bir firmanın düzenlediği şarkı yarışmasında jüri özel ödülünü kazanan Mosso, 2018 yılında kendisine ait Youtube kanalında Yıldız Tilbe’ye ait ‘Vursalar Ölemem’ şarkısını farklı yorumladı ve bu parça yaklaşık 15 milyon kez dinlendi.