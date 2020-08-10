İzmir'de kombucha çayına yoğun ilgi Doğu Asya'da ölümsüzlük iksiri deniyor

Evde kombucha yapımı anlatan Koçak, "Scobby denilen kombucha mayasıyla yapıyorum. Maya, çayı fermente ederek probiyotik bir hale getiriyor. Bağırsak ve sindirim sistemi için çok faydalı. Bir defa temin edilen scobby mayasından tekrar maya üretilebiliyor. Siz kendiniz bunu çoğaltarak kullanabilirsiniz. Bakteriler hem sindirime yardımcı oluyor hem bedene alınacak besinlerin hangileri olacağına karar veriyor. Detoks etkisi olduğu için karaciğere fayda sağlıyor. B vitamini içerdiği için enerji veriyor. Fermantasyon süresi hava sıcaklığına göre değişiyor. İdeal sıcaklık 26-28 derece arası. Scobby mayası, sıcak su, şeker, yeşil veya siyah çay karışımı ile yazın 8 günde yapabilirsiniz. Karışımı koyduğunuz kavanozun ağzını bir bezle kapatıp bekletin. Kışın ise fermantasyon 15 güne kadar uzayabiliyor" dedi.