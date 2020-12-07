İzmir'de koca vahşeti! Öldürdüğü eşini halıya sarıp gizlemeye çalıştı

Yazgül Soro'nun ilk bulunduğu anlarda, kapıda duran oğlu N.M.S.'nin (28), iddiaya göre "Annemi ben öldürdüm" dedikten sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri N.M.S.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, Yazgül Soro'nun eşi Bülent Soro (58) da gözaltına alındı. N.M.S.'nin annesi Yazgül Soro'yu öldürüğü düşünülürken, cesedin yakınları tarafından bulunduğu sırada, evde olduğu öğrenilen Bülent Soro'nun, emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Bülent Soro'nun öğlen saatlerinde eşi Yazgül Soro ile tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine eşini 6 defa karın bölgesinden bıçakladığı, daha sonra da cesedi evin yatak odasına taşıyarak saklamaya çalıştığı ortaya çıktı.