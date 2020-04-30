İzmir'de kiraz hasadı başladı ürün bol çiftçiler emeğinin karşılığını alıyor
TÜRKİYE'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, hasat dönemi bu ayın son haftasıyla birlikte başladı. Geçen yıla göre rekoltenin artarak 80 bin ton civarında olduğunu belirtilirken çiftçinin yüzü güldü.
İzmir'de kirazın ana vatanlarından Kemalpaşa ilçesinde kiraz hasadı başladı. Koronavirüs salgınına rağmen hasada başlayan çiftçiler bu sene kirazın bol olduğunu söyledi.
Kiraz üretiminin yapıldığı Kemalpaşa'da, üreticileri tatlı bir telaş sardı. Nisan ayının son haftası başlayan hasat dönemi için çiftçiler, hummalı bir çalışma yürütüyor.
İlçedeki yaklaşık 7 bin kiraz üreticisi, 86 bin dekar alanda kiraz üretimi yapıyor. 3 milyona yakın kiraz ağacının bulunduğu kentte, haziran ayının 15'ine kadar hasat sürecek. Geçen yıl 60 bin tonun üzerinde olan rekoltenin bu yıl 80 bin ton civarında olması bekleniyor. Bu yıl ürünün kalitesinin de oldukça iyi olduğu vurgulandı.
Kuzey Yarım kürede erken hasat edilen yerlerden biri olan Kemalpaşa'nın ünlü kirazı, rakiplerinden aroma, kalite ve renk olarak ayrılıyor. İlçe kiraz üretiminde İzmir'in yüzde 85'ini, Türkiye'nin ise yüzde 12'lik kısmını karşılıyor.
Bugünlerde sadece iç piyasaya verilen ürün, bollaşınca mayıs ortası gibi ihracat da edilebilecek. Kemalpaşa'nın müdavimi olan başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya, Uzakdoğu ve Orta Doğu ülkelerine kentin leziz kirazı gönderilecek.