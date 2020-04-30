İzmir'de kiraz hasadı başladı ürün bol çiftçiler emeğinin karşılığını alıyor

İlçedeki yaklaşık 7 bin kiraz üreticisi, 86 bin dekar alanda kiraz üretimi yapıyor. 3 milyona yakın kiraz ağacının bulunduğu kentte, haziran ayının 15'ine kadar hasat sürecek. Geçen yıl 60 bin tonun üzerinde olan rekoltenin bu yıl 80 bin ton civarında olması bekleniyor. Bu yıl ürünün kalitesinin de oldukça iyi olduğu vurgulandı.