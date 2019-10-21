İzmir'de karı kocanın iş yerine böyle saldırdılar

İZMİR'in Gaziemir ilçesi 9 Eylül Mahallesi Havacılar Caddesi'nde, geçtiğimiz cumartesi günü, meydana gelen olayda; iddiaya göre, ev yemekleri yapan bir iş yeri, yakınlarında aynı işi yapan başka bir işletmenin sahipleri tarafından basıldı.