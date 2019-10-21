İzmir'de karı kocanın iş yerine böyle saldırdılar
İZMİR'in Gaziemir ilçesinde ev yemekleri yapan bir işletmeye, aynı işi yapan başka bir işletmenin sahipleri sopa ve taşlarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü dehşet anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
İZMİR'in Gaziemir ilçesi 9 Eylül Mahallesi Havacılar Caddesi'nde, geçtiğimiz cumartesi günü, meydana gelen olayda; iddiaya göre, ev yemekleri yapan bir iş yeri, yakınlarında aynı işi yapan başka bir işletmenin sahipleri tarafından basıldı.
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İş yerinin basılmasıyla ortalık savaş alanına döndü.
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Saldırgan grup taş, sopa ve işletmenin önündeki sandalyelerle iş yerine saldırdı.
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Bu saldırı sırasında karı-koca olan işletme sahipleri Sedat Azar (54) ve eşi Cevriye Azar (46) yaralandı.
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