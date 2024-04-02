İzmir'de kan donduran olay! Bir çocuğunu öldürüp diğerini yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Yaralılardan Tuğçe Akbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baba ve diğer kızının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Umut Akbaş'ın psikolojik sorunlarının bulunduğu ve bir süredir ayrı yaşadıkları eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.