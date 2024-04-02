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İzmir'de kan donduran olay! Bir çocuğunu öldürüp diğerini yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İzmir'de kan donduran olay! Bir çocuğunu öldürüp diğerini yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahla bir çocuğunu öldürüp diğerini yaralayan kişi, intihar girişiminde bulundu.

İzmir'de kan donduran olay! Bir çocuğunu öldürüp diğerini yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

3721 Sokak'ta ikamet eden Umut Akbaş (34), evinde tabancayla kızları Seda (10) ile Tuğçe Akbaş'ı (6) yaraladı. Daha sonra Umut Akbaş, başına dayadığı tabancayı ateşledi.

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İzmir'de kan donduran olay! Bir çocuğunu öldürüp diğerini yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İzmir'de kan donduran olay! Bir çocuğunu öldürüp diğerini yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Yaralılardan Tuğçe Akbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baba ve diğer kızının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Umut Akbaş'ın psikolojik sorunlarının bulunduğu ve bir süredir ayrı yaşadıkları eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

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