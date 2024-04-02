İzmir'de kan donduran olay! Bir çocuğunu öldürüp diğerini yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu
Anadolu Ajansı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahla bir çocuğunu öldürüp diğerini yaralayan kişi, intihar girişiminde bulundu.
3721 Sokak'ta ikamet eden Umut Akbaş (34), evinde tabancayla kızları Seda (10) ile Tuğçe Akbaş'ı (6) yaraladı. Daha sonra Umut Akbaş, başına dayadığı tabancayı ateşledi.
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Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yaralılardan Tuğçe Akbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baba ve diğer kızının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Umut Akbaş'ın psikolojik sorunlarının bulunduğu ve bir süredir ayrı yaşadıkları eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.
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