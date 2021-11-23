İzmir'de kaçırıldığı ileri sürülen emlak zengini kadın bulundu! "Torunumun uydurması"

M.N.A. orayı öğrendi diye kızım geldi beni oradan aldı. Bodrum'a getirecek havasına girdiler, 'acıktık' dediler daha sonra restorana oturduk. Restorana tanımadığım 2 kişi geldi. Meğerse onlar İzmir'deki huzurevinin çalışanlarıymış. Ondan sonra 'evimde tamir var' dedi. 'Oturacak yer yok, her yer muşamba kaplı' dedi. '1 hafta sonra seni alacağım, arkadaşımın oteline göndereyim orada rahat edersin. Ondan sonra seni alacağım' dedi. Beni arabaya bindirdiler daha sonra İzmir'e götürdüler. Para için yaptılar bunu. Para insana dost derler ama düşman aslında. Kaçırılmamın imkanı var mı? Yüksek duvarlar, güvenlikler var. Kapı kilitli nasıl kaçırsınlar?