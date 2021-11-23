İzmir'de kaçırıldığı ileri sürülen emlak zengini kadın bulundu! "Torunumun uydurması"
İZMİR'de özel bir bakım evinde kalan ve 19 Kasım'dan beri haber alınamayan gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu (86), Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri tarafından bulundu. Torunu mimar Bige Altıparmak (36) tarafından kayıp başvurusunda bulunan ve kaçırıldığı ileri sürülen Enbiyaoğlu, "Öyle bir şey yok, torunumun uydurması. Paralarımı almak için beni İzmir'deki huzurevine attılar" dedi.
Kentte özel bir bakım evinde kalan gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, 19 Kasım'da ortadan kayboldu. Bir süre önce hayatını kaybeden Nezih Enbiyağoğlu'nun eşi olan Tülin Enbiyaoğlu'ndan haber alamayan Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan kızı Hanzade Altıparmak ve torunu mimar Bige Altıparmak, kayıp başvurusunda bulundu. Anneannesinin eski bakıcısı M.N.A. (62) adlı erkek tarafından kaçırıldığını ileri süren Bige Altıparmak, eski bakıcının anneannesine daha önce zorla 200 bin TL'lik senet imzalattığını bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Tülin Enbiyaoğlu'nu kaldığı adreste buldu. Emniyete götürülen Enbiyaoğlu sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Hastanede konuşan Tülin Enbiyaoğlu, şunları söyledi: "Öyle bir şey yok, torunumun uydurması. Paralarımı almak için beni İzmir'deki huzurevine attılar. Tımarhane gibi bir huzurevine attılar. Orada herkes Alzheimer hastası birçoğu yatalak, konuşacak kimse yok. Verdikleri yemekler benim alıştığım ve yediğim yemekler gibi değil. Daha önce torunum beni Aydın'da bir huzurevine gönderdi. Daha sonra arkadaşım M.N.A. beni almaya geldi.
M.N.A. orayı öğrendi diye kızım geldi beni oradan aldı. Bodrum'a getirecek havasına girdiler, 'acıktık' dediler daha sonra restorana oturduk. Restorana tanımadığım 2 kişi geldi. Meğerse onlar İzmir'deki huzurevinin çalışanlarıymış. Ondan sonra 'evimde tamir var' dedi. 'Oturacak yer yok, her yer muşamba kaplı' dedi. '1 hafta sonra seni alacağım, arkadaşımın oteline göndereyim orada rahat edersin. Ondan sonra seni alacağım' dedi. Beni arabaya bindirdiler daha sonra İzmir'e götürdüler. Para için yaptılar bunu. Para insana dost derler ama düşman aslında. Kaçırılmamın imkanı var mı? Yüksek duvarlar, güvenlikler var. Kapı kilitli nasıl kaçırsınlar?