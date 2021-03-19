İzmir'de İran tavuğundan üretiyor talebe yetişemiyor! Hristiyanlar yumurtanın peşinde
İZMİR'de yaşayan Osman Beklen, (47) İran tavuğundan ürettiği yumurtaları tanesi 7 TL'den satıyor.
Torbalı'da yaşayan Osman Beklen, çiftliğinde İran tavuğu yetiştiriyor. Beklen, İran tavuğundan elde ettiği yumurtaları, Hristiyan dünyasının Nisan ayında kutlayacağı Paskalya Bayramı öncesi başta Hatay ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.
Tanesini 7 liradan sattığı yumurtaya en fazla Hatay'dan talep geldiğini anlatan Osman Beklen, "Paskalya'da bu yumurtalar boyanarak, dilek tutuluyor. Yumurtaları tokuşturarak, istedikleri her şeyi diliyorlar" dedi.
Beklen, Paskalya Bayramı'nda en çok İran tavuğu yumurtasının tercih edildiğini ifade ederek, bunun nedenini şöyle anlattı: İran tavuğu yumurtası, diğer tavuk yumurtalarına göre daha sivri oluyor. Benekli bir deseni vardır ve kabuğu çok serttir. Yere atıldığında bile kolay kolay kırılmaz.
"Tanesini yedi lirada satıyoruz. Şu an çok yoğun talep var. Biz de yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bu yumurtaları gıda olarak tüketenler de var. İran tavuğu yumurtası oldukça lezzetli."