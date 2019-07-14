İzmir'de iğrenç olay! Engelli kız rahatsızlanınca ortaya çıktı
İzmir'in Kiraz ilçesinde, yüzde 50 zihinsel engelli S.Ş.'nin (24) rahatsızlanması üzerine gittiği hastanede 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
Pedagog eşliğinde ifadesi alınan S.Ş.'nin, çiftçi Erol Kaymak (23) tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Kaymak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, S.Ş. ise devlet korumasına alındı.
Kiraz'ın kırsal Yukarı Çayağzı Mahallesi'nde oturan yüzde 50 zihinsel engelli S.Ş., çarşamba günü rahatsızlanınca, ağabeyi tarafından Kiraz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki kontrolde S.Ş.'nin 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
jandarma harekete geçti
Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine S.Ş.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. İfadede S.Ş.'nin, çiftçilik yapan Erol Kaymak'ın cinsel istismarına uğradığını söylemesi üzerine jandarma harekete geçti.
Erol Kaymak gözaltına alındı
Jandarma ekiplerince belirlenen adrese perşembe günü düzenlenen operasyonla Erol Kaymak gözaltına alındı.