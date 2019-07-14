İzmir'de iğrenç olay! Engelli kız rahatsızlanınca ortaya çıktı

İzmir'de iğrenç olay! Engelli kız rahatsızlanınca ortaya çıktı

İzmir'in Kiraz ilçesinde, yüzde 50 zihinsel engelli S.Ş.'nin (24) rahatsızlanması üzerine gittiği hastanede 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

İzmir'de iğrenç olay! Engelli kız rahatsızlanınca ortaya çıktı - Sayfa 1

 Pedagog eşliğinde ifadesi alınan S.Ş.'nin, çiftçi Erol Kaymak (23) tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Kaymak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, S.Ş. ise devlet korumasına alındı.

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İzmir'de iğrenç olay! Engelli kız rahatsızlanınca ortaya çıktı - Sayfa 2

Kiraz'ın kırsal Yukarı Çayağzı Mahallesi'nde oturan yüzde 50 zihinsel engelli S.Ş., çarşamba günü rahatsızlanınca, ağabeyi tarafından Kiraz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki kontrolde S.Ş.'nin 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

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İzmir'de iğrenç olay! Engelli kız rahatsızlanınca ortaya çıktı - Sayfa 3

jandarma harekete geçti

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine S.Ş.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. İfadede S.Ş.'nin, çiftçilik yapan Erol Kaymak'ın cinsel istismarına uğradığını söylemesi üzerine jandarma harekete geçti.

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İzmir'de iğrenç olay! Engelli kız rahatsızlanınca ortaya çıktı - Sayfa 4

Erol Kaymak gözaltına alındı

Jandarma ekiplerince belirlenen adrese perşembe günü düzenlenen operasyonla Erol Kaymak gözaltına alındı.

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