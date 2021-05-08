İzmir'de HES kodlu kumarhane kurmuşlar! Ekipler gizli mekana koçbaşıyla duvarı kırarak girdi
İZMİR'in Bornova ilçesinde jandarma, 'HES' kodu ile girildiği iddia edilen kumarhanelere nefes kesen operasyon yaptı. Kumarhane işletmecileri kapıların kırılmasını önlemeye çalışsa da, komandolar koçbaşı ile duvarları kırarak içeri girdi. İşte ilginç mekandan ve operasyondan kareler...
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasında, depo, hayvan çiftliği, iş hanı ve apartman gibi yerleri kumarhaneye çeviren kişilere göz açtırmıyor. Kumarhanelere yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, jandarma ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Egemenlik Mahallesi'nde bulunan 3 farklı kumarhaneyi tespit ederek, faaliyetlerini sürdürdüğünü belirledi.
Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin sonrası jandarma ekipleri, harekete geçti. Jandarma, ilk operasyonu sanayi sitesi içerisinde bulunan bir depoya yaptı.
Deponun birçok noktasına kumarhane işletmecileri tarafından güvenlik kamerasının takılarak önlem alındığı gözlendi. Ayrıca, depo girişindeki kapıya da kırılmaması için çok sayıda kilit takıldığı görüldü.
Bunun üzerine komandolar, koçbaşı ile kapının yanındaki duvara delik açarak mekana baskın yaptı. Depoya yapılan operasyonda tombala oynadığı belirlenen 85 kişi yakalandı.