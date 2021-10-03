İzmir'de hayvansever kadın her gün 200 sokak kedisini eliyle besliyor

"Ömrümü onlara adadım"

Bu işe yarım kilo mama ile işe başladığını anlatan Gürgün, "Şu an getirdiğimizin hesabını yapmıyoruz. Doğadaki dostları çok seviyoruz. Evdekiler şanslı, sokaktakiler bu kadar şanslı değil." dedi.