İzmir'de hayvansever kadın her gün 200 sokak kedisini eliyle besliyor
İZMİR'de her sabah önce yaşadığı apartmanın etrafındaki, ardından sokağındaki ve sonra da mahallesindeki kedilere kendi imkanıyla satın aldığı mamaları dağıtan emekli bankacı Asuman Emine Gürgün, "Sokak hayvanlarını çok seviyorum, ömrümü onlara adadım" dedi.
İzmir'de, emekli maaşının büyük bölümünü 200 civarındaki sokak kedisine harcayan 66 yaşındaki Asuman Emine Gürgün, mahallesindeki can dostlarını eliyle besliyor. Balçova ilçesi Korutürk Mahallesi'nde yaşayan emekli bankacı Gürgün'ün kedi sevgisi gençlik yıllarında annesinin sokakta bulduğu kediyi sahiplenmesiyle başladı. Kendisi de yıllarca evinde kedi bakan Gürgün, 10 yıl önce emekli olunca sokak hayvanlarına yardım eli uzatmaya başladı.
Her sabah sokak hayvanları için evinden çıkan Gürgün, önce apartmanın etrafındaki, ardından sokağındaki sonra da mahalledeki kedilere kendi imkanıyla satın aldığı mamaları dağıtıyor.
Yaklaşık 200 sokak kedisini eliyle besleyen Gürgün, 10 yıldır düzenli olarak her gün kedilerin beslenmesiyle ilgilendiğini söyledi.
"Ömrümü onlara adadım"
Bu işe yarım kilo mama ile işe başladığını anlatan Gürgün, "Şu an getirdiğimizin hesabını yapmıyoruz. Doğadaki dostları çok seviyoruz. Evdekiler şanslı, sokaktakiler bu kadar şanslı değil." dedi.