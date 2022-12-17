İzmir'de hareketli anlar! 6 aylık bebeği varmış bıçakla karısını rehin aldı
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını bıçakla rehin aldı. Ekiplerin 1 saatte ikna ettiği adam sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Talihsiz kadın gözyaşlarına boğuldu.
Henüz bilinmeyen bir nedenle karısı K.K. ile tartışan M.K., eşini bıçakla rehin aldı. 6 aylık bebeklerinin de bulunduğu öğrenilen çiftin tartışmasını duyan çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, eşini bıçakla rehin alan M.K.'yi ikna çalışmaları başlatıldı.
1 saat sonra ikna olan adam eşi ve çocuğunu bıraktı. Polis ekipleri 6 aylık bebeği, çiftin akrabalarına teslim etti.
Kocası tarafından bıçakla rehin alınan K.K ise sağlık görevlileri tarafından alındı. Korku dolu anlar yaşayan kadın, gözyaşları içerisinde ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. K.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.