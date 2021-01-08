İzmir'de güvenlik görevlisi tüm parasını bu işe harcadı! Görenler şaşırıyor
İZMİR'de geceleri özel bir şirkette güvenlik görevlisi olan Egemen Arık (36), gündüzleri ise resim yapıyor.
Sanayi bölgesindeki özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Egemen Arık, çocukluğundan bu yana resim yapıyor. Gece vardiyasında çalıştığı işinden sabahları atölyesine gelen Arık, yağlı boya ve kara kalem resim yapıyor. Ortaya çıkardığı eserleri ise görenleri şaşırtıyor.
1 ay kurs aldı: Bugüne kadar 4 sergi açan Arık, “Liseyi bitirdikten sonra 1 ay güzel sanatlar kurusuna gittim. Çalışmam gerektiği için kursu bırakmak zorunda kaldım. Kendimi geliştirdim. Yorulmadan, bıkmadan resim tekniğini öğrenmek için çalıştım." dedi.
Arık "Atölyemde hem yağlı boya hem de kara kalem çalışmalarıma devam ediyorum. Sonunda resimlerle fotoğrafları bir araya getirerek, kendi tekniğimi ortaya çıkarttığım eserler yapmaya başladım" diye konuştu.
"Kazandığımı sanata yatırdım"
Çalışarak kazandıklarını sanata yatırdığını belirten Arık, “Pandemi nedeniyle sergi açamıyoruz. Resimleri ve tablolarımızı satamıyoruz. Bu dönem yağlı boya maliyetini bile zor karşılıyoruz." ifadesini kullandı.