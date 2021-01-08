İzmir'de güvenlik görevlisi tüm parasını bu işe harcadı! Görenler şaşırıyor

Sanayi bölgesindeki özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Egemen Arık, çocukluğundan bu yana resim yapıyor. Gece vardiyasında çalıştığı işinden sabahları atölyesine gelen Arık, yağlı boya ve kara kalem resim yapıyor. Ortaya çıkardığı eserleri ise görenleri şaşırtıyor.