İzmir'de gözler yollarda! Herkes bu eşyaların sahibi bekliyor
İZMİR'deki depremin ardından yerle bir olan Emrah Apartmanı'ndan geriye kalan çok sayıda eşya, hayata tutunabilen sahiplerini Türk Kızılay çadırında bekliyor.
Depremden yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil'in sağ kurtarıldığı Emrah Apartmanı'nda bulunan eşyalar, arama kurtarma ekipleri tarafından Türk Kızılay ekiplerine teslim edildi.
Türk Kızılay yetkilileri, ziynet eşyaları, cüzdanlar gibi maddi değeri bulunan eşyaları kayda alarak İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ekiplerin kurtardığı eşyalar ise bölgede kurulan Kızılay çadırına depolandı.
Mutlu bir doğum günü partisinde çekilmiş aile fotoğrafı, albüm, oyuncak bebek, çocuk kıyafetleri, okul kitapları, yıllarca yemeklerin piştiği tencereler, ayakkabılar ve daha birçok eşya, hayatta kalan sahiplerini beklemek üzere çadırdaki yerlerini aldı.
Türk Kızılay Gençlik Hizmetleri ve Genç Kızılay Yönetimi Müdürü Gökhan Şimşek, çadırdaki eşyaları depremzedelere ulaştırmak istediklerini söyledi.