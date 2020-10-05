İzmir'de gittiği kurs 68 yaşında hayatını değiştiren adam talebe yetişemiyor

"Azerbaycan ve Özbekistan başta olmak üzere bir çok ülkeye gidiyor"

Öztürk, "Ben ufak çapta çiftçilik yaparak hayatımı devam ettiriyordum. Ceviz fidanı yetiştiriciliğine merak saldım. Bunun kursunu ve belgelerini alarak bu işe başladım. Kısa sürede işlerimi büyüterek bu fidanları ülke genelinde satmaya başladım. Kooperatifler aracılığı ile fidanlarım Azerbaycan ve Özbekistan başta olmak üzere bir çok ülkeye gidiyor." dedi.