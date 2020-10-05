İzmir'de gittiği kurs 68 yaşında hayatını değiştiren adam talebe yetişemiyor
İZMİR'de çiftçi Ali Osman Öztürk, 68 yaşında fidancılık kursunu tamamlayınca hayatı değişti. Ceviz fidanı yetiştiriciliğine deneme amaçlı başlayan Öztürk, dünya ülkelerinden gelen talebe yetişemiyor.
Tire ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki çiftçi Ali Osman Öztürk, fidancılık kursunu tamamlayarak belgesini aldı. Öztürk, daha sonrada profesyonel olarak ceviz fidanı yetiştirmeye başladı. Özellikle verimi yüksek yeni tür ceviz fidanlarını aşı yöntemi ile yetiştiren Ali Osman Öztürk, deneme amaçlı başladığı işlerini kısa sürede büyüttü.
Kooperatife başvuran Öztürk, fidanlarını yine kooperatif aracılığıyla başta Azerbaycan ve Özbekistan olmak üzere pek çok ülkeye satmaya başladı. Ciddi manada gelir elde eden Öztürk, şu sıralara taleplere ise yetişemiyor.
Küçük çapta çiftçilikle uğraştığını ve ceviz fidanı işine merak sardığını söyleyen Tireli çiftçi Ali Osman Öztürk, bu yıl 60 bin fidan hazırladığını söyledi.
"Azerbaycan ve Özbekistan başta olmak üzere bir çok ülkeye gidiyor"
Öztürk, "Ben ufak çapta çiftçilik yaparak hayatımı devam ettiriyordum. Ceviz fidanı yetiştiriciliğine merak saldım. Bunun kursunu ve belgelerini alarak bu işe başladım. Kısa sürede işlerimi büyüterek bu fidanları ülke genelinde satmaya başladım. Kooperatifler aracılığı ile fidanlarım Azerbaycan ve Özbekistan başta olmak üzere bir çok ülkeye gidiyor." dedi.