İzmir'de genç kadın motosiklet kullanırken eski sevgilisi tarafından öldürüldü
İZMİR Seferihisar'da bir kadın, motosikletiyle seyir halindeyken eski sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken silahla vurularak öldürülen 27 yaşındaki Hatun Özsoy'un katil zanlısı sevgili çıktı. Genç kadının sosyal medyadan "Bazen kendime soruyorum. Beni kaybetmekten korkan var mı?" paylaşımı yürekleri burktu.
Olay, ilçeye bağlı Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle seyir halinde olan Hatun Özsoy'a (27), kamyonet içerisinde bulunan ve sevgilisi olduğu öğrenilen Yusuf K. tarafından silahla ateş açıldı. Yola savrulan Özsoy, kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Hatun Özsoy'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kendisini polise ihbar etti
Olayın ardından kayıplara karışan cinayet şüphelisi Yusuf K., kamyonetiyle geldiği Çeşme-İzmir çevre yolunda bulunan bir benzin istasyonunda cinayeti telefonla polise ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, cinayet şüphelisi Yusuf K.'yi gözaltına aldı.