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İzmir'de genç kadın motosiklet kullanırken eski sevgilisi tarafından öldürüldü

İzmir'de genç kadın motosiklet kullanırken eski sevgilisi tarafından öldürüldü

İZMİR Seferihisar'da bir kadın, motosikletiyle seyir halindeyken eski sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

İzmir'de genç kadın motosiklet kullanırken eski sevgilisi tarafından öldürüldü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken silahla vurularak öldürülen 27 yaşındaki Hatun Özsoy'un katil zanlısı sevgili çıktı. Genç kadının sosyal medyadan "Bazen kendime soruyorum. Beni kaybetmekten korkan var mı?" paylaşımı yürekleri burktu.

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İzmir'de genç kadın motosiklet kullanırken eski sevgilisi tarafından öldürüldü

Olay, ilçeye bağlı Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle seyir halinde olan Hatun Özsoy'a (27), kamyonet içerisinde bulunan ve sevgilisi olduğu öğrenilen Yusuf K. tarafından silahla ateş açıldı. Yola savrulan Özsoy, kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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İzmir'de genç kadın motosiklet kullanırken eski sevgilisi tarafından öldürüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Hatun Özsoy'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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İzmir'de genç kadın motosiklet kullanırken eski sevgilisi tarafından öldürüldü

Kendisini polise ihbar etti
Olayın ardından kayıplara karışan cinayet şüphelisi Yusuf K., kamyonetiyle geldiği Çeşme-İzmir çevre yolunda bulunan bir benzin istasyonunda cinayeti telefonla polise ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, cinayet şüphelisi Yusuf K.'yi gözaltına aldı.

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