İzmir'de fuhuş operasyonu! Polis 40 gün boyunca takip edip harekete geçti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İzmir'de fuhuş operasyonu! Polis 40 gün boyunca takip edip harekete geçti

İZMİR Çeşme'deki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de fuhuş operasyonu! Polis 40 gün boyunca takip edip harekete geçti - Sayfa 1

Fuhuş yaptırıldığı belirlenerek, ifadeleri alınan 8 kadından yabancı uyruklu 4'ü, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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İzmir'de fuhuş operasyonu! Polis 40 gün boyunca takip edip harekete geçti - Sayfa 2

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede fuhuş yaptıran kişilere yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ile ortak operasyon düzenledi. Yaklaşık 40 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından A.A., G.İ., R.T., Ş.K., M.C., N.K. ve U.A., 15 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

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İzmir'de fuhuş operasyonu! Polis 40 gün boyunca takip edip harekete geçti - Sayfa 3

Şüpheliler, emniyete götürülürken, fuhşa sürüklenen kadınların cinsel birliktelik yaşadığı 52 kişinin de ifadesine başvuruldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., savcılıkça serbest bırakılırken, G.İ., R.T., Ş.K., M.C., N.K. ve U.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İzmir'de fuhuş operasyonu! Polis 40 gün boyunca takip edip harekete geçti - Sayfa 4

Öte yandan fuhuş yaptırıldığı belirlenerek, ifadeleri alınan 8 kadından yabancı uyruklu 4'ü, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

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