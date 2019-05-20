İzmir'de fuhuş operasyonu! Polis 40 gün boyunca takip edip harekete geçti

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede fuhuş yaptıran kişilere yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ile ortak operasyon düzenledi. Yaklaşık 40 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından A.A., G.İ., R.T., Ş.K., M.C., N.K. ve U.A., 15 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.