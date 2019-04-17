İzmir'de freni boşalan kamyon kahvehaneye daldı

İzmir'de freni boşalan kamyon kahvehaneye daldı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde freni boşalan hafriyat yüklü kamyon bir kahvehaneye daldı, kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İzmir'de freni boşalan kamyon kahvehaneye daldı - Sayfa 1

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre freni boşalan kum yüklü hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak kahvehaneye daldı. Can pazarının yaşandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

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İzmir'de freni boşalan kamyon kahvehaneye daldı - Sayfa 2

Eğimli olan sokakta ilerleyen 06 EB 499 plakalı kum yüklü kamyonun freni boşaldı.

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İzmir'de freni boşalan kamyon kahvehaneye daldı - Sayfa 3

İsmi henüz bilinmeyen şoförün kontrolünden çıkan kamyon, 7371 Sokak'taki kahvehaneye girdi.

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İzmir'de freni boşalan kamyon kahvehaneye daldı - Sayfa 4

Gürültüyü duyan ve olay yerine koşan mahallelinin ihbarıyla, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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