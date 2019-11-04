İzmir'de forkliftteki demirler motosikletin üzerine düştü 1 ölü 2 yaralı
İZMİR'in Bornova ilçesinde forkliftteki demirlerin sepetli motosikletin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
İZMİR'in Bornova ilçesi Doğanlar Mahallesi 1610 Sokak'ta seyir halindeki forkliftte yüklü olan demirlere, H.C. (21) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı.
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Çarpmanın ardından demirler sokaktan geçen sepetli motosikletin üzerine düştü.
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Motosiklette bulunan Gül E. (26), olay yerinde hayatını kaybetti.
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Ağır yaralanan Döne E. (20) ile hafif yaralanan Gül E.'nin 2,5 yaşındaki çocuğu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı
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