İzmir'de feci olay! Genç kız neye uğradığını şaşırdı kendini bir anda aşağıda buldu
Anadolu Ajansı
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İZMİR'in Konak ilçesinde bir evin balkonu çöktü. Birinci kattan düşen 17 yaşındaki kız yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de bir evin balkonu henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Bu sırada 1. kattaki balkondan bulunan 17 yaşındaki E.G, binanın girişine düştü.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, ekipler sevk edildi. Yaralı, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Ev sahibi "Kız balkonda otururken balkon çöktü bir anda ne olduğunu anlayamadık." diye konuştu.
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