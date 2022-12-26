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İzmir'de feci olay! Genç kız neye uğradığını şaşırdı kendini bir anda aşağıda buldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İzmir'de feci olay! Genç kız neye uğradığını şaşırdı kendini bir anda aşağıda buldu

İZMİR'in Konak ilçesinde bir evin balkonu çöktü. Birinci kattan düşen 17 yaşındaki kız yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de feci olay! Genç kız neye uğradığını şaşırdı kendini bir anda aşağıda buldu

İzmir'de bir evin balkonu henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Bu sırada 1. kattaki balkondan bulunan 17 yaşındaki E.G, binanın girişine düştü.

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İzmir'de feci olay! Genç kız neye uğradığını şaşırdı kendini bir anda aşağıda buldu

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, ekipler sevk edildi. Yaralı, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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İzmir'de feci olay! Genç kız neye uğradığını şaşırdı kendini bir anda aşağıda buldu

Ev sahibi "Kız balkonda otururken balkon çöktü bir anda ne olduğunu anlayamadık." diye konuştu.

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