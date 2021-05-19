İzmir'de evinin terasından düşen sevgilisi için 'ayağı kaydı' demişti! Görgü tanığı ifadeleri çelişti

"Ben itmedim"

İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Deniz Özarslan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Deniz Özarslan’ın emniyetteki ifadesinde, “Derya Kılıç ile yaklaşık 1 aydır arkadaşlığımız var. Olay günü Derya sabah benim evime geldi. Öğle saatlerinde de gitti. Akşama doğru da bir kız arkadaşıyla birlikte tekrar geldi. Benim yanımda da erkek arkadaşım vardı. Dördümüz alkol aldık. Sonra Derya’nın yanında getirdiği kız arkadaşıyla benim yanımda olan arkadaşım birlikte çıktılar. Bir süre sonra da beni bir kadın arkadaşım telefonla aradı. Telefonu kapattıktan sonra Derya kıskandı.

