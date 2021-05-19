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İzmir'de evinin terasından düşen sevgilisi için 'ayağı kaydı' demişti! Görgü tanığı ifadeleri çelişti

İzmir'de evinin terasından düşen sevgilisi için 'ayağı kaydı' demişti! Görgü tanığı ifadeleri çelişti

İZMİR'in Konak ilçesinde, terastan düşme sonucu ağır yaralanan Derya Kılıç’ın (24) tutuklanan erkek arkadaşı Deniz Özarslan'ın “Bir bayan arkadaşım aradı. Bu yüzden Derya ile tartıştık. Derya teras kenarına gitti. Ayağı kaydı düştü” ifadesi görgü tanığının ifadesiyle çelişti. Aynı apartmanda oturan görgü tanığı, tartıştıklarını duymadığını, Derya’yı terastan sarkarken gördüğünü, yardıma koştuğunu ancak yetişemediğini söyledi.

İzmir'de evinin terasından düşen sevgilisi için 'ayağı kaydı' demişti! Görgü tanığı ifadeleri çelişti

Konak ilçesinde iddiaya göre, Deniz Özarslan ile Derya Kılıç arasında alkol alırken tartışma çıktı. Tartışma sırasında Derya Kılıç, terastan düştü. Derya Kılıç, çağırılan ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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İzmir'de evinin terasından düşen sevgilisi için 'ayağı kaydı' demişti! Görgü tanığı ifadeleri çelişti

"Ben itmedim"

İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Deniz Özarslan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Deniz Özarslan’ın emniyetteki ifadesinde, “Derya Kılıç ile yaklaşık 1 aydır arkadaşlığımız var. Olay günü Derya sabah benim evime geldi. Öğle saatlerinde de gitti. Akşama doğru da bir kız arkadaşıyla birlikte tekrar geldi. Benim yanımda da erkek arkadaşım vardı. Dördümüz alkol aldık. Sonra Derya’nın yanında getirdiği kız arkadaşıyla benim yanımda olan arkadaşım birlikte çıktılar. Bir süre sonra da beni bir kadın arkadaşım telefonla aradı. Telefonu kapattıktan sonra Derya kıskandı. 

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İzmir'de evinin terasından düşen sevgilisi için 'ayağı kaydı' demişti! Görgü tanığı ifadeleri çelişti

Benimle tartışmaya başladı. Teras katında bulunan parmaklıkların arkasına geçtiği sırada ayağı kaydı ve düştü. Ben itmedim” dediği belirtildi.

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İzmir'de evinin terasından düşen sevgilisi için 'ayağı kaydı' demişti! Görgü tanığı ifadeleri çelişti

Aynı apartmanda oturan isminin açıklanmasını istemeyen görgü tanığı ise polise verdiği ifadesinde Kılıç’ın terastan sarktığını, yardıma koştuğunu ama yetişemediğini belirterek, “Evimde otururken pencereden bir bayanın terastan sarktığını gördüm. Koştum ama yetişemedim. Onun öncesinde ise herhangi bir tartışma sesi duymadım. Bağrışma duymadım” dediği bildirildi.

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