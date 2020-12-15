İzmir'de etkili olan fırtına Foça'da limanı vurdu! Sahilde sağlam tekne kalmadı

Foça'da dün gece başlayan ve öğle saatlerine kadar devam eden fırtına Büyükdeniz Limanı'ndaki 5 teknenin batmasına neden oldu. Saatteki hızı 75 kilometreye yaklaşan fırtınanın etkisiyle sahile yakın olarak bağlı olan iki eski tekne de parçalandı.