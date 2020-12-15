İzmir'de etkili olan fırtına Foça'da limanı vurdu! Sahilde sağlam tekne kalmadı
İZMİR'de fırtına limanı vurdu. Kıyıya yakın 5 tekne dalgalar arasında parçalara ayrıldı. Foçalı balıkçılar ve sahipleri, tekneleri kurtarma savaşı verdi.
Foça'da dün gece başlayan ve öğle saatlerine kadar devam eden fırtına Büyükdeniz Limanı'ndaki 5 teknenin batmasına neden oldu. Saatteki hızı 75 kilometreye yaklaşan fırtınanın etkisiyle sahile yakın olarak bağlı olan iki eski tekne de parçalandı.
Bağlı oldukları tonozlardan halatları kopan bazı tekneler ise Foçalı balıkçıların yardımı ve sahiplerinin çabalarıyla sahile vurmadan kurtarıldı.
Bölgede fırtına olduğunu öğrendikten sonra Karşıyaka ilçesinden teknesini kontrole geldiğini belirten Murat Yalçın Gediz, 1 saat daha geç kalsa belki de teknenin batmış olacağını söyledi.
Gediz, şöyle dedi: "Geldiğimde teknenin tamamen suyla dolması için bir karışlık yer vardı. Belli biraz daha yağmur yağsa, fırtına sürse tekne batacaktı. Suyu tahliye edip, içindeki malzemeleri boşalttım."