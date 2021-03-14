İzmir'de eşini öldüren Hüseyin Temurtaş'tan pes dedirten savunma! Bakın niye öldürmüş

İzmir Bornova'da yaşayan Hüseyin Temurtaş, dün saat 16.00 sıralarında iddiaya göre, eşi Hüsna Temurtaş ile tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Hüseyin Temurtaş, belinden çıkardığı tabancayla eşine 5 el ateş etti. Ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, eşi kiralık olduğu öğrenilen otomobille kaçtı. Bir süre sonra yakalanan katil koca Hüseyin Temurtaş, ifadesinde cinayeti itiraf etti.