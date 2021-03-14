İzmir'de eşini öldüren Hüseyin Temurtaş'tan pes dedirten savunma! Bakın niye öldürmüş
İZMİR'de eşi Hüsna Temurtaş'ı (30) tabancayla öldüren Hüseyin Temurtaş (34) kaçarken yakalandı. İfadesinde cinayet nedeni olarak anlattığı şeyle "pes" dedirten Temurtaş'ın daha önce de eşine birçok kez fiziksel şiddet uyguladığı öğrenildi.
İzmir Bornova'da yaşayan Hüseyin Temurtaş, dün saat 16.00 sıralarında iddiaya göre, eşi Hüsna Temurtaş ile tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Hüseyin Temurtaş, belinden çıkardığı tabancayla eşine 5 el ateş etti. Ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, eşi kiralık olduğu öğrenilen otomobille kaçtı. Bir süre sonra yakalanan katil koca Hüseyin Temurtaş, ifadesinde cinayeti itiraf etti.
İzmir'de eşinin 5 kurşunuyla ağır yaralanan Hüsna Temurtaş, komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılırken katil koca kiraladığı araçla kaçtı. Hüsna Temurtaş, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hüsna Temurtaş'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, bir süre sonra eşi öldüren Temurtaş'ın kaçtığı kiralık otomobili park halinde buldu.
Çeşitli suçlardan poliste suç kaydı bulunduğu da öğrenilen Temurtaş ise Bornova ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Temurtaş, polisteki ifadesinde, "İznim olmadan dışarı çıkıyordu. Namusumu temizledim" dedi.