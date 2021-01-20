İzmir'de eşinden sonra hayatı altüst oldu! 3 çocuğu var ama battaniyeyle sokakta yaşıyor

Antalya'da 25 yıl esnaflık yapan Karadavut, eşinin hastalığı nedeniyle işleriyle ilgilenemedi. Eşi vefat ettikten sonra iş yerini kapatan Karadavut, Antalya'da bir müddet daha yaşadıktan sonra yeni hayat kurmak için iki yıl önce İzmir'e geldi.