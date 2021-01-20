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İzmir'de eşinden sonra hayatı altüst oldu! 3 çocuğu var ama battaniyeyle sokakta yaşıyor

İZMİR'de Ali Karadavut (60), 2 yıldır sokaklarda yaşıyor. Kendisine verilen elektrikli battaniyeyle kışı geçirmeye çalışan Karadavut, 3 çocuğuyla 20 yıldır görüşmediğini söylerken kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

Antalya'da 25 yıl esnaflık yapan Karadavut, eşinin hastalığı nedeniyle işleriyle ilgilenemedi. Eşi vefat ettikten sonra iş yerini kapatan Karadavut, Antalya'da bir müddet daha yaşadıktan sonra yeni hayat kurmak için iki yıl önce İzmir'e geldi.

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Birikimiyle bir süre idare edebilen Karadavut, ev kiralayacak imkanı olmayınca da sokakta yaşamaya başladı.

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Bir hayırseverin kendisine aldığı gözlükleri seyyar tezgahta satıp günlük yemek ihtiyacını karşılayan Karadavut, havaların soğumasıyla iyice zor duruma düştü.

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Hayırseverlerin verdiği kıyafetler ve battaniyelerle ısınmaya çalışan Karadavut, Bornova ilçesinde Kovid-19 nedeniyle kapalı olan kafelerin bahçesinde yağmurdan ve soğuktan korunmaya çalıştı.

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