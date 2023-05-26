İzmir'de erkek hemşire yoğun bakımdaki kadın hastaya tecavüz etti! İğrenç anlar kamerada
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli bir erkek hemşire, yoğun bakımda tedavi gören kanser hastası kadına tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. Tecavüz görüntüleri hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, tutuklanan hemşirenin ifadesinde suçlamaları kabul ettiği ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
İzmir'de görevli bir erkek hemşire, yoğun bakımda tedavi gören kanser hastası kadına tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. İğrenç olay 17 Mayıs günü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım ünitesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre hastanede görevli sağlık bakım çalışanı, müdürüne giderek hastanede hemşire olarak çalışan E.K.'nin (29), hastanede tedavi gören kanser hastası N.C.'ye (61), yoğun bakım odasındaki yatağında cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.
Diğer hemşirelerin de görüşlerini alan sağlık bakım müdürü olayın doğru olduğunu öğrendi ve polis merkezine giderek durumu anlattı. Şikayet üzerine erkek hemşire E.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yoğun bakımda cinsel istismara uğradığı iddia edilen N.C. ise dün hastanede hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapılan hastanın cenazesi ise, bugün ailesine teslim edildi ve Buca ilçesinde toprağa verildi.