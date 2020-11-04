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İzmir'de enkazdan günler sonra çıkartıldılar! Bakın ne isim verildi

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından arama- kurtarma ekiplerince kurtarılan 8 kedinin tedavisi sürüyor

Türkiye, geçen cuma günü saat 14.51'de İzmir'i vuran depremle sarsıldı. Deprem, İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremde Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. 

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 Yıkılan binanın enkazında arama- kurtarma çalışması yapan ekipler, çok sayıda kedi kurtardı. Bazı kediler sahiplerine teslim edildi. 

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Sahiplerinin enkazda hayatını kaybettiği tahmin edilen kediler ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü Küçük Hayvan Polikliniği’ne getirildi. 

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Poliklinikteki görevliler, depremden yaklaşık 75, 90 ve 100'üncü saatlerden sonra enkaz altından çıkarılan kedilere, ‘Nefes’, ‘Şans’, ‘Yaşam’ ve ‘Hayat’ gibi isimler verdi.

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