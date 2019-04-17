İzmir'de emekli emniyet müdürü intihar etti
İZMİR'in Bornova ilçesinde, emekli emniyet müdürü Erdal G. (78), evinde tabancasını başına ateşleyerek intihar etti. Cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Erdal G.'nin daha önce Muğla Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı belirtildi.
Demirören Haber Ajansı
İZMİR'in Bornova ilçesinde meydana gelen olayda; yaklaşık 2 ay önce düşüp, ayağını kıran ve bastonla yürüdüğü için tek başına hayatını sürdürmekte zorlandığı öğrenilen emekli emniyet müdürü Erdal G., tabancasını başına dayayıp, ateşledi.
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Mutfakta olan eşi Hakime G. silah sesi üzerine koşarak geldiği odada Erdal G.'yi kanlar içinde buldu.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Erdal G.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi.
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