İzmir'de ele geçirildi! Kesik başlar kan dondurdu: İçini boşaltıp boyunlarına...
İZMİR'in Aliağa ilçesindeki bir ev ve depoya 3 gün arayla düzenlenen operasyonda ele geçirilenler kan dondurdu.
İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Aliağa'daki bir evde tarihi eserlerin bulunduğu bilgisine ulaştı.
Eve 6 Aralık'ta operasyon düzenleyen ekipler, Bizans dönemine ait 5 sikke, 4 kemik saç iğnesi, Osmanlıca el yazması 19 kitap ele geçirdi.
Ayrıca operasyonda çeşitli dönemlere ait kase, ok ucu, kandil ve çeşitli objelerinde aralarında bulunduğu toplam 59 parça tarihi eser ele geçirdi.
Soruşturmayı genişleten ekipler, 3 gün sonra bu defa Aliağa'daki bir depoya operasyon düzenlendi.