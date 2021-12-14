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İzmir'de ele geçirildi! Kesik başlar kan dondurdu: İçini boşaltıp boyunlarına...

İzmir'de ele geçirildi! Kesik başlar kan dondurdu: İçini boşaltıp boyunlarına...

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki bir ev ve depoya 3 gün arayla düzenlenen operasyonda ele geçirilenler kan dondurdu.

İzmir'de ele geçirildi! Kesik başlar kan dondurdu: İçini boşaltıp boyunlarına...

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Aliağa'daki bir evde tarihi eserlerin bulunduğu bilgisine ulaştı.

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İzmir'de ele geçirildi! Kesik başlar kan dondurdu: İçini boşaltıp boyunlarına...

Eve 6 Aralık'ta operasyon düzenleyen ekipler, Bizans dönemine ait 5 sikke, 4 kemik saç iğnesi, Osmanlıca el yazması 19 kitap ele geçirdi.

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İzmir'de ele geçirildi! Kesik başlar kan dondurdu: İçini boşaltıp boyunlarına...

Ayrıca operasyonda çeşitli dönemlere ait kase, ok ucu, kandil ve çeşitli objelerinde aralarında bulunduğu toplam 59 parça tarihi eser ele geçirdi.

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İzmir'de ele geçirildi! Kesik başlar kan dondurdu: İçini boşaltıp boyunlarına...

Soruşturmayı genişleten ekipler, 3 gün sonra bu defa Aliağa'daki bir depoya operasyon düzenlendi. 

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