İzmir'de doğan 'Kömür' isimli cüce buzağı görenleri şaşırtıyor!
Demirören Haber Ajansı
İZMİR'in Bergama ilçesinde 4 kilo ağırlığında dünyaya gelen "Kömür" isimli cüce buzağı, görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Veteriner hekim Hüseyin Kemer, "Ülkemizde doğan cüce buzağılar, genelde doğum esnasında veya birkaç hafta sonra yaşamını yitiriyor. buzağımız, şu an sağlıklı şekilde hayatını sürdürüyor" dedi.
Kırsal Durmuşlar Mahallesi'nde yaşayan besici Mehmet Şıngır'a ait 4 yaşındaki 'Kömür' isimli yerli kara cinsi hamile ineği, 11 Ağustos Pazar günü doğum yaptı.
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Normalden çok küçük ve zayıf dünyaya gelen erkek buzağı şaşkınlık yaratırken, ineğin sahibi Şıngır, veteriner hekim Hüseyin Kemer'den yardım istedi.
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Kontrol için mahalleye gelen veteriner Kemer, buzağının cüce olduğunu tespit etti. Normalde 40 ila 50 kilo arasında olması gereken buzağının, 4 kilo olduğu belirlendi.
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Son ağırlığı 4 kilo 200 grama çıkan buzağının sağlığının iyi olduğu belirtildi.
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