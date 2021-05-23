İzmir'de deprem korkusuyla evinin salonuna bunu yaptı! 66 ton basınca dayanaklı

İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de gerçekleşen 6.6'lık depremin etkili olduğu Bornova’da yaşayan 2 çocuk ve 5 torun sahibi emekli elektrik teknisyeni Mustafa Tozan, depremde sığınak görevi görecek bir kabin üretti. Tozan, bilgisayar ortamında yapılan statik hesaplara göre 66 tona kadar dayanıklı olduğu tespit edilen kabinin dışını ise TV ünitesi yaptı, böylelikle en çok vakit geçirdikleri salona koyduğu kabini günlük olarak da kullanışlı hale getirdi.