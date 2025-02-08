İzmir'de deniz suyu çekildi balıkçı tekneleri karaya oturdu Ege'deki depremler sonrası ürküten görüntüler

"Poyraz Türkiye'yi iki türlü etkiler. Birincisi çok soğuk getirir, tıpkı bugünkü gibi. Bir de deniz çekilmesine neden olur. Salı gününden itibaren müthiş bir poyraz fırtınası var Ege Denizi'nde. Saatte 60-70 kilometrelere varan hızla müthiş bir rüzgar var. Bu rüzgar suyu alıp güneye doğru, Girit'e doğru itiriyor. Bu nedenle Marmara'dan başlamak üzere bütün sular, deniz seviyeleri azalmaya başlıyor."

Yaşar, Dikili ilçesinde de benzer bir durumun yaşandığını, su seviyesinin 50-60 santimetre düştüğünü ifade ederek aynı durumun Bodrum'da da görülebileceğini kaydetti.



