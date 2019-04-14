İzmir'de dehşet: Eşini vurup fare zehri içti!

Hüsniye D., evde yalnızken, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Ramazan D. geldi. Eşinin kapıyı açmaması üzerine Ramazan D., komşusundan zili çalmasını istedi. Bunun üzerine kapı önünde konuşmaya başlayan çift, tartışma çıkınca komşuları rahatsız etmemek için içeri girdi.