İzmir'de dehşet: Eşini vurup fare zehri içti!

İzmir'de dehşet: Eşini vurup fare zehri içti!

İZMİR’in Konak ilçesinde bir kişi, boşanma sürecinde olduğunu eşini silahla ağır yaradıktan sonra fare zehri içip intihara kalkıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İzmir'de dehşet: Eşini vurup fare zehri içti! - Sayfa 1

İZMİR'in Konak ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Hüsniye D.'yi tabancayla vurup, ağır yaralayan Ramazan D., fare zehri içerek, intihara teşebbüs etti. Hastanede tedaviye alınan Hüsniye D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, Ramazan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ramazan D. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirtildi.

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İzmir'de dehşet: Eşini vurup fare zehri içti! - Sayfa 2

Hüsniye D., evde yalnızken, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Ramazan D. geldi. Eşinin kapıyı açmaması üzerine Ramazan D., komşusundan zili çalmasını istedi. Bunun üzerine kapı önünde konuşmaya başlayan çift, tartışma çıkınca komşuları rahatsız etmemek için içeri girdi.

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İzmir'de dehşet: Eşini vurup fare zehri içti! - Sayfa 3

Ramazan D., barışma talebinde bulunurken, 4 çocuk annesi eşi ise kabul etmedi. Bunun üzerine belinden tabancasını çıkaran Ramazan D., Hüsniye D.'ye ateş açtı.

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İzmir'de dehşet: Eşini vurup fare zehri içti! - Sayfa 4

Silah seslerini duyan apartman sakinleri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, eve girmeye çalışırken, Ramazan D. de fare zehri içerek, intihara kalkıştı.

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