İzmir'de cesedi valize konulup yakıldı! Korkunç cinayet ekipleri alarma geçirdi: Öldürülen kişinin kimliği belli oldu
İZMİR'in Buca ilçesinde 4 gün önce yol kenarında ateşe verilen valizin içerisinden çıkan cesedin kimliği belli oldu.
Olay 1 Şubat saat 21.00 sıralarında Gökdere Mahallesi İzmir Çevre Yolu Işıkkent yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, otoyol kenarındaki makilik alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
19
Küçük bir alanda etkili olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan alanda bulunan bir valiz dikkat çekti.
29
Ekipler tarafından yapılan incelemede valizin içerisinde bir erkek cesedi olduğu belirlendi.
39
Jandarma ekipleri bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi alındı.
49