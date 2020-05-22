İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çalmasına ünlü isimler de sessiz kalmadı
İZMİR'de bazı camilerden 'Çav Bella' ve Selda Bağcan şarkıları çalmasına hem Bağcan, hem de Fırat Tanış ve Gökhan Özoğuz da tepki gösterdi.
İzmir'de çarşamba günü bazı camilerin merkezi ses sistemi sabote edilerek, cami hoparlörlerinden ilk olarak 'Çav Bella' ardından da Selda Bağcan'ın 'Yuh Yuh' şarkısı çalındı. Yaşanan bu saygısız olayın ardından herkes ayağa kalktı, sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.
Yaşananların ardından İzmir Müftülüğü merkezi sistemden ezan uygulamasını askıya aldı. 'EzanKırmızıÇizgimizdir' etiketi sosyal medyada trend olunca Selda Bağcan da Twitter'ın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Bağcan, "Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum" dedi.
Fırat Tanış da yaşanan bu olaya tepki göstererek "Leş bir eylem. Dümdüz kınıyorum" paylaşımı yaptı.
Gökhan Özoğuz da bu çirkin olay sonrası bir paylaşım yaparak bu durum eleştirdi. Özoğuz, bir diğer açıklamasında ise "Hiç şüphesiz her zaman lanetliyoruz! Yalnız "Çav Bella'nın hedef gösterme aracı olarak kullanılması üzdü, ben iki kez daha lanetliyorum" dedi.