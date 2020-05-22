İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çalmasına ünlü isimler de sessiz kalmadı

Gökhan Özoğuz da bu çirkin olay sonrası bir paylaşım yaparak bu durum eleştirdi. Özoğuz, bir diğer açıklamasında ise "Hiç şüphesiz her zaman lanetliyoruz! Yalnız "Çav Bella'nın hedef gösterme aracı olarak kullanılması üzdü, ben iki kez daha lanetliyorum" dedi.