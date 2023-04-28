İzmir'de büyük yangın! Ahşap kaplama cayır cayır yaktı geriye büyük bir enkaz kaldı
İZMİR’in Narlıdere ilçesinde bulunan 8 katlı, 40 daireli sitede çıkan yangın, 7 saatlik çalışmaların sonrasında kontrol altına alındı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen büyük yangının bıraktığı hasar gün ağarınca havadan görüntülendi.
İzmir’in Narlıdere ilçesinde, lüks bir sitede yangın çıktı. Tüm binayı saran alevler gökyüzünü aydınlatırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Panik kaynaklı dairelerden atlayıp yaralananlar oldu. Yangın 7 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alınabilirken, sabah saatlerinde soğutma çalışmaları devam ediyordu. Öte yandan yangının bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı.
Yangın akşam saatlerinde Narlıdere ilçesine bağlı Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloktan oluşan 8 katlı 40 daireli Folkart Sitesi’nin 3. blokunda meydana geldi. Sitenin dış kaplamasının ahşap oluşu alevlerin kısa sürede büyümesine ve tüm binayı sarmasına yol açtı. Site sakinleri can havliyle kendilerini site dışarısına atarak olay yerinden uzaklaştı.
Yangının duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yangında can kaybının olmaması, çevreye yayılması ve diğer binalara sıçrama riskinin olmaması en büyük tesellimiz. Erken müdahalenin en büyük faydası da balkonlarda bulunan vatandaşlarımızın kurtarılması. En büyük tesellimiz bunlar” dedi.
Öte yandan yangın, 7 saatin ardından ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alındı. Dairelerdeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenini araştırdığı bildirildi. İlk tespitlere göre yangın elektrik kontağından çıkmış.