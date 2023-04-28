İzmir'de büyük yangın! Ahşap kaplama cayır cayır yaktı geriye büyük bir enkaz kaldı

Yangının duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yangında can kaybının olmaması, çevreye yayılması ve diğer binalara sıçrama riskinin olmaması en büyük tesellimiz. Erken müdahalenin en büyük faydası da balkonlarda bulunan vatandaşlarımızın kurtarılması. En büyük tesellimiz bunlar” dedi.