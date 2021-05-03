İzmir'de 'bisikletli doktor' deyince herkes tanıyor 50 kilo verdi eski halini gören inanamadı
İZMİR'de, Evde Sağlık Hizmetleri biriminde görev yapan Dr. Ümit Yavuz (41), hastaların evlerine bisikletle gitmeye başladı. Bu sayede 50 kilo verdiğini söyleyen Yavuz, ilçede 'bisikletli doktor' olarak tanındığını ifade etti. Farkındalık oluşturan doktor, bisiklet sporunda elde ettiği derecelerle de adından söz ettiriyor.
Ödemiş Devlet Hastanesi'nde Evde Sağlık Hizmetleri biriminde 7 yıldır sorumlu doktor olarak görev yapan Ümit Yavuz, hastalarına kendi bisikletiyle ulaştı. Hastane yönetimi, 3’üncü yılında Dr. Yavuz’a özel olarak bisiklet tahsis etti.
'Ödemiş Devlet Hastanesi' ve 'Evde Sağlık Hizmeti' yapıştırmaları giydirilen bisikleti kullanan Dr. Yavuz, kaskını takıp, tıbbi malzemelerinin bulunduğu çantasını sırtına asarak yola koyuluyor.
Tutkusunu zaman içinde profesyonelleştiren Yavuz, bisiklet sporunda aktif yarışlara katılıyor. Yavuz, geçen yıl Akra Antalya Gran Fondo yarışmasında yaş kategorisinde üçüncü oldu.
"Bisikletli doktor' dendiğinde herkes tanıyor"
Katıldığı diğer birçok yarışta da ilk 10 arasında yer alan Dr. Yavuz, "Bisiklet kullanımı benim için yaşam biçimi haline geldi. 'Bisikletli doktor' dendiğinde Ödemiş'te herkes beni tanıyor. Araç sürücüleri hastaya gittiğimi bildiği için yol veriyor ve çok pozitif dönüşler alıyorum" dedi.