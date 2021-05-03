İzmir'de 'bisikletli doktor' deyince herkes tanıyor 50 kilo verdi eski halini gören inanamadı

"Bisikletli doktor' dendiğinde herkes tanıyor"

Katıldığı diğer birçok yarışta da ilk 10 arasında yer alan Dr. Yavuz, "Bisiklet kullanımı benim için yaşam biçimi haline geldi. 'Bisikletli doktor' dendiğinde Ödemiş'te herkes beni tanıyor. Araç sürücüleri hastaya gittiğimi bildiği için yol veriyor ve çok pozitif dönüşler alıyorum" dedi.