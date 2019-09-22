İzmir'de barışmayı reddeden eski eşini bıçakladı cevabı çok şaşırttı
İZMİR'de 39 yaşındaki hemşire Fatma Tüfenkçi, barışma teklifini reddettiği eski eşi Günay Alkan (43) tarafından iş çıkışında sokak ortasında 8 yerinden bıçaklandı. Olay yerinden kaçarken yakalanan Alkan, 'Eşinizi niye bıçakladınız?' sorusuna 'Çok sevdiğim için' şeklinde yanıt verdi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi, Çobanyıldızı Sokak'ta meydana geldi. Tire Devlet Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi'nde çalışan ve mesaisi biten hemşire Fatma Tüfenkçi evine dönerken, bir süre önce boşandığı Günay Alkan tarafından önü kesildi.
Alkan, iddiaya göre iki çocuğunun annesi olan Tüfenkçi'den kendisine dönmesini istedi. Tüfenkçi, eski eşine olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Günay Alkan cebinden çıkardığı bıçakla Tüfenkçi'yi karnından 8 bıçak darbesiyle yaraladı.
Tüfenkçi kanlar içinde birkaç metre yürüdükten sonra yere yığılırken, Alkan olay yerinden kaçtı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Tüfenkçi, görev yaptığı Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.