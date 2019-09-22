İzmir'de barışmayı reddeden eski eşini bıçakladı cevabı çok şaşırttı

Alkan, iddiaya göre iki çocuğunun annesi olan Tüfenkçi'den kendisine dönmesini istedi. Tüfenkçi, eski eşine olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Günay Alkan cebinden çıkardığı bıçakla Tüfenkçi'yi karnından 8 bıçak darbesiyle yaraladı.