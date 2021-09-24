İzmir'de balıkçıların ağına takıldı! Önce korktular sonra şaşkınlık yaşadılar

Balıkçıların ağına takılan kalamarla ilgili bilgi veren Akyol şöyle devam etti: "Bu kalamar türünün isminin Thysanoteuthis Rhombus olduğunu tahmin ediyoruz. Diamond Squid diye de geçiyor. Akdeniz'de görülüyor. İzmir'de biz de buna rastlamadık."