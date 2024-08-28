İzmir'de babaları tarafından öldürülen 3 çocuk toprağa verildi! Annenin feryadı yürek yaktı

"Ben hanginize yanayım annem"

Anne Naciye Ş. "Ben hanginize yanayım annem, sana mı yanayım ona mı yanayım. Nira'yı kardeşlerinin arasına gömün, ablası (Nira) kardeşlerine sahip çık. Hanginize yanacağımı şaşırdım." diyerek feryat etti.