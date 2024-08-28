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İzmir'de babaları tarafından öldürülen 3 çocuk toprağa verildi! Annenin feryadı yürek yaktı

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İzmir'de babaları tarafından öldürülen 3 çocuk toprağa verildi! Annenin feryadı yürek yaktı

İzmir'in Bornova ilçesinde babalarının öldürdüğü 3 çocuğun cenazeleri, Manisa'nın Salihli ilçesinde defnedildi.

İzmir'de babaları tarafından öldürülen 3 çocuk toprağa verildi! Annenin feryadı yürek yaktı

Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş'nin (14) cenazeleri, Yörük Mahallesi'ndeki Hazreti Ömer Camisi'ne getirildi.

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İzmir'de babaları tarafından öldürülen 3 çocuk toprağa verildi! Annenin feryadı yürek yaktı

Tabutları, cami avlusundaki musalla taşına yan yana konulan kardeşlerin cenaze namazını Salihli Müftüsü Ali Çebi kıldırdı. Müftü Çebi, "Çocuklar zaten cennetlik, günahsızlar, helallik almaya gerek yok. Onlar çocuktur, cennete gideceklerdir." dedi.

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İzmir'de babaları tarafından öldürülen 3 çocuk toprağa verildi! Annenin feryadı yürek yaktı

Öte yandan yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen anne Naciye Ş, çocuklarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Annenin feryadı yürekleri burktu.

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İzmir'de babaları tarafından öldürülen 3 çocuk toprağa verildi! Annenin feryadı yürek yaktı

"Ben hanginize yanayım annem"

Anne Naciye Ş. "Ben hanginize yanayım annem, sana mı yanayım ona mı yanayım. Nira'yı kardeşlerinin arasına gömün, ablası (Nira) kardeşlerine sahip çık. Hanginize yanacağımı şaşırdım." diyerek feryat etti.

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