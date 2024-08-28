İzmir'de babaları tarafından öldürülen 3 çocuk toprağa verildi! Annenin feryadı yürek yaktı
İzmir'in Bornova ilçesinde babalarının öldürdüğü 3 çocuğun cenazeleri, Manisa'nın Salihli ilçesinde defnedildi.
Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş'nin (14) cenazeleri, Yörük Mahallesi'ndeki Hazreti Ömer Camisi'ne getirildi.
Tabutları, cami avlusundaki musalla taşına yan yana konulan kardeşlerin cenaze namazını Salihli Müftüsü Ali Çebi kıldırdı. Müftü Çebi, "Çocuklar zaten cennetlik, günahsızlar, helallik almaya gerek yok. Onlar çocuktur, cennete gideceklerdir." dedi.
Öte yandan yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen anne Naciye Ş, çocuklarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Annenin feryadı yürekleri burktu.
"Ben hanginize yanayım annem"
Anne Naciye Ş. "Ben hanginize yanayım annem, sana mı yanayım ona mı yanayım. Nira'yı kardeşlerinin arasına gömün, ablası (Nira) kardeşlerine sahip çık. Hanginize yanacağımı şaşırdım." diyerek feryat etti.