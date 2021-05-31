İzmir'de alkollü kadın sürücü polislerin üzerine araç sürdü! Kaza yapınca yakalandı

Konak'ta, otomobili uygulama noktasında durdurulup, kimlik ve ehliyet talep edilen Reyhan Ü.(34), aracını polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Polisler olaydan yara almadan kurtulurken, Reyhan Ü., ikinci uygulama noktasındaki polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Polis, aracı durdurmak için lastiklere ateş etti, buna rağmen kaçak sürücü kaldırıma çarptıktan sonra durdu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Reyhan Ü., bütün direnmelerine rağmen yapılan kontrolde 2.09 promil alkollü çıktı. Sürücüye yaptığı ihlaller nedeniyle ceza kesilirken, ehliyetine el konulup, otomobili trafikten men edildi.