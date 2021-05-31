İzmir'de alkollü kadın sürücü polislerin üzerine araç sürdü! Kaza yapınca yakalandı
İZMİR'in Konak ilçesinde, uygulama noktasında otomobili durdurulup ehliyet sorulan Reyhan Ü.(34), aracını polislerin üzerine sürerek kaçtı. İkinci uygulama noktasında da durmayah Reyhan Ü.'nün lastiklerine polis ateş açtı. Buna rağmen kaçmaya devam etti ve kaldırıma çarparak durdu. Reyhan Ü., 2.09 alkollü çıktı.
Konak'ta, otomobili uygulama noktasında durdurulup, kimlik ve ehliyet talep edilen Reyhan Ü.(34), aracını polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Polisler olaydan yara almadan kurtulurken, Reyhan Ü., ikinci uygulama noktasındaki polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Polis, aracı durdurmak için lastiklere ateş etti, buna rağmen kaçak sürücü kaldırıma çarptıktan sonra durdu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Reyhan Ü., bütün direnmelerine rağmen yapılan kontrolde 2.09 promil alkollü çıktı. Sürücüye yaptığı ihlaller nedeniyle ceza kesilirken, ehliyetine el konulup, otomobili trafikten men edildi.
Reyhan Ü. ve yanında yolcu konumunda bulunan arkadaşı Ahmet T. (37), 35 KD 5928 plakalı otomobil ile Boğaziçi Caddesi'nde seyir halinde olduğu sırada, uygulama yapan polis ekipleri otomobili durdurdu. Trafik polisinin kimlik ve ehliyet talep ettiği sırada, Reyhan Ü. otomobilin polisin üzerine sürerek olay yerinden kaçtı.
Otomobilden uzaklaşan trafik polisi, konuyu diğer polis ekiplerine bildirdi. Reyhan Ü.'nün hareket ettiği güzergah üzerinde uygulama yapan polis ekipleri de Reyhan Ü.'yü durdumaya çalıştı ancak ihtarlara uymayan Reyhan Ü. kaçmaya devam etti.
Lastiklerine ateş açıldı
Polis ekipleri Reyhan Ü.'yü durdurmak için otomobilin lastiklerine ateş etti. Buna rağmen kaçmaya devam eden Reyhan Ü., Yenişehir Mahallesi 1202 Sokak'ta virajı alamaması sonucu otomobilin direksiyonunu kaybederek kaldırıma çarptıktan sonra durdu.