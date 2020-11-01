İzmir'de alkışlanacak hareket! Kurtarma ekibi yan yatan binadaki Türk bayrağını öpüp katlayarak indirdi

Ege Denizi'nde, cuma günü saat 14.51'de meydana gelen merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde depremde 17 bina tamamen yıkıldı. Halen 9 binanın enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Enkaz altındakilerin ailelerinin de umutlu bekleyişleri devam ediyor.