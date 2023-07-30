İzmir'de alev alan otomobil orman yangınına yol açtı! İzmir-Çeşme Otoyolu ulaşıma kapatıldı
İZMİR'de yangın paniği! Urla'da, otoyolda seyreden bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ilk müdahaleyi Güzelbahçe ilçesi Yaka mahallesinde devam eden yangında görevli hava ekipleri yaptı. Yangın rüzgarın da etkisiyle yolun karşı tarafına da sıçradı. İzmir-Çeşme Otoyolu güvenlik amaçlı çift taraflı ulaşıma kapatıldı
İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü tarafından güvenlik şeridine çekilen otomobildeki yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ilk müdahaleyi Güzelbahçe ilçesi Yaka mahallesinde devam eden yangında görevli hava ekipleri yaptı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü askeri olmak üzere 12 helikopter, 18 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale ediliyor.
Yangının rüzgarın etkisiyle yolun karşı tarafına da sıçraması üzerine İzmir-Çeşme Otoyolu güvenlik amaçlı çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı.