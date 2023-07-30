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İzmir'de alev alan otomobil orman yangınına yol açtı! İzmir-Çeşme Otoyolu ulaşıma kapatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İzmir'de alev alan otomobil orman yangınına yol açtı! İzmir-Çeşme Otoyolu ulaşıma kapatıldı

İZMİR'de yangın paniği! Urla'da, otoyolda seyreden bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ilk müdahaleyi Güzelbahçe ilçesi Yaka mahallesinde devam eden yangında görevli hava ekipleri yaptı. Yangın rüzgarın da etkisiyle yolun karşı tarafına da sıçradı. İzmir-Çeşme Otoyolu güvenlik amaçlı çift taraflı ulaşıma kapatıldı

İzmir'de alev alan otomobil orman yangınına yol açtı! İzmir-Çeşme Otoyolu ulaşıma kapatıldı

İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü tarafından güvenlik şeridine çekilen otomobildeki yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

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İzmir'de alev alan otomobil orman yangınına yol açtı! İzmir-Çeşme Otoyolu ulaşıma kapatıldı

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ilk müdahaleyi Güzelbahçe ilçesi Yaka mahallesinde devam eden yangında görevli hava ekipleri yaptı.

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İzmir'de alev alan otomobil orman yangınına yol açtı! İzmir-Çeşme Otoyolu ulaşıma kapatıldı

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü askeri olmak üzere 12 helikopter, 18 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale ediliyor.

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İzmir'de alev alan otomobil orman yangınına yol açtı! İzmir-Çeşme Otoyolu ulaşıma kapatıldı

Yangının rüzgarın etkisiyle yolun karşı tarafına da sıçraması üzerine İzmir-Çeşme Otoyolu güvenlik amaçlı çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı.

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