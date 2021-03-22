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İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm: Doç. Dr. İbrahim Gündoğan 6. kattan düşerek vefat etti

İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm: Doç. Dr. İbrahim Gündoğan 6. kattan düşerek vefat etti

İZMİR'de Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, 6'ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Akademisyenin acı ölümü, görev yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi'ni yasa boğdu.

İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm: Doç. Dr. İbrahim Gündoğan 6. kattan düşerek vefat etti

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında, 201/8 Sokak numara 40/B'de meydana geldi. DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, yaşadığı binanın 6'ncı katından düşerek kanlar içinde kaldı.

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İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm: Doç. Dr. İbrahim Gündoğan 6. kattan düşerek vefat etti

Gündoğan'ı yerde görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gündoğan'ın olay yerinde öldüğü belirlendi.

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İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm: Doç. Dr. İbrahim Gündoğan 6. kattan düşerek vefat etti

Yapılan inceleme sonrası Doç. Dr. İbrahim Gündoğan'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

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İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm: Doç. Dr. İbrahim Gündoğan 6. kattan düşerek vefat etti

1'i avukat 2 yetişkin kızı bulunan Gündoğan'ın sınıf öğretmeni eşinin bir süredir rahatsız olduğu öğrenilirken bir süre önce Bornova'da yaşadığı ancak evi depremden hasar görünce Buca'ya taşındığı kaydedildi.

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