İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm: Doç. Dr. İbrahim Gündoğan 6. kattan düşerek vefat etti

1'i avukat 2 yetişkin kızı bulunan Gündoğan'ın sınıf öğretmeni eşinin bir süredir rahatsız olduğu öğrenilirken bir süre önce Bornova'da yaşadığı ancak evi depremden hasar görünce Buca'ya taşındığı kaydedildi.