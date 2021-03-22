İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm: Doç. Dr. İbrahim Gündoğan 6. kattan düşerek vefat etti
İZMİR'de Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, 6'ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Akademisyenin acı ölümü, görev yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi'ni yasa boğdu.
Olay, bugün saat 13.30 sıralarında, 201/8 Sokak numara 40/B'de meydana geldi. DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, yaşadığı binanın 6'ncı katından düşerek kanlar içinde kaldı.
Gündoğan'ı yerde görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gündoğan'ın olay yerinde öldüğü belirlendi.
Yapılan inceleme sonrası Doç. Dr. İbrahim Gündoğan'ın cenazesi, morga kaldırıldı.
1'i avukat 2 yetişkin kızı bulunan Gündoğan'ın sınıf öğretmeni eşinin bir süredir rahatsız olduğu öğrenilirken bir süre önce Bornova'da yaşadığı ancak evi depremden hasar görünce Buca'ya taşındığı kaydedildi.