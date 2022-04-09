İzmir'de 4 yılda kumar oynatmaktan 50 kez mühürlenen dernek binasında 160 kişi kumarda basıldı!

Operasyonda, 160 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynayan 160 kişiye toplam 291 bin 40 lira idari para cezası uygulanırken 10 kişiye ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Öte yandan operasyonda haklarında yakalama kararı olan 2 şüpheli de yakalandı.