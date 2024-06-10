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İzmir'de 3 araç kaza sonrası alev alev yandı! 5 kişi...

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İzmir'de 3 araç kaza sonrası alev alev yandı! 5 kişi...

İzmir'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkan tırın, otomobil ve minibüsle çarpıştığı kazada alev alan araçlar kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de 3 araç kaza sonrası alev alev yandı! 5 kişi...

Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde seyreden 34 AT 7416 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere ve aynı yönde giden 06 DAN 490 plakalı otomobile çarptı.

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İzmir'de 3 araç kaza sonrası alev alev yandı! 5 kişi...

Arkadan gelen 35 BUN 056 plakalı minibüs de tıra çarptı. Kaza sonrası henüz belirlenemeyen nedenle araçlar alev aldı.

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İzmir'de 3 araç kaza sonrası alev alev yandı! 5 kişi...

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yolu trafiğe kapatırken, yoğun dumanın yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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İzmir'de 3 araç kaza sonrası alev alev yandı! 5 kişi...

Kazada sürücülerin de aralarında olduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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