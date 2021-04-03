İzmir'de 1500 yıllık mozaik bulundu! Defineciler gizlice çıkarıyordu üzerinde yazana bakın
İZMİR'de Romalılar tarafından inşa edilmiş bir manastır ile yaklaşık 1500 yıllık mozaik bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçla ulaşım imkanının bulunmadığı dağlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Aliağ ilçesinde, belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, toprağın yaklaşık 2 metre altındaki tarihi kalıntıları çıkarmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı.
Jandarmanın bilgilendirmesi üzerine İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanları bölgede inceleme yaptı.
Çalışmalar sonunda, Roma dönemine ait manastır kalıntısı ve dünyada eşine az rastlandığı belirtilen 1500 yıllık mozaik tespit edildi, bölge koruma altına alındı.
İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, bölgenin tescilli alan olduğunu söyledi.